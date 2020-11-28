1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. Контиолахти. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
28-е ноября
Кто выше
11,87
21,87
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,56
22,32
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,73
22,03
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,84
21,89
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,97
21,77
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,82
21,92
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,40
22,78
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,87
21,87
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,64
22,16
—
—
—
28-е ноября
Кто выше
11,51
22,45
—
—
—
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