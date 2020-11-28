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БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. Контиолахти. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:20
4783
28-е ноября
Бендика Б.Ландер Э.
Кто выше
11,87
21,87
16:20
4788
28-е ноября
Вирер Д.Виттоци Л.
Кто выше
11,56
22,32
16:20
4789
28-е ноября
Давидова М.Бреза Ж.
Кто выше
11,73
22,03
16:20
4790
28-е ноября
Жук К.Фиалкова Ивона
Кто выше
11,84
21,89
16:20
4792
28-е ноября
Миронова С.Хекки Л.
Кто выше
11,97
21,77
16:20
4795
28-е ноября
Олсбю Рёйселанн М.Эберг Х.
Кто выше
11,82
21,92
16:20
4797
28-е ноября
Пройс Ф.Хаузер Л.Т.
Кто выше
11,40
22,78
16:20
4799
28-е ноября
Тандревольд И.Симон Д.
Кто выше
11,87
21,87
16:20
4802
28-е ноября
Фиалкова ПаулинаБескон А.
Кто выше
11,64
22,16
16:20
4804
28-е ноября
Херрман Д.Экхофф Т.
Кто выше
11,51
22,45
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