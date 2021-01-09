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БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования 10 км. Женщины. ОберхофИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
14:45
3505
9-е января
Гонка преследования 10 км. Женщины. Оберхоф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+26)
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