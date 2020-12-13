1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования 10 км. Женщины. Хохфильцен. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
13-е декабря
Кто выше
11,86
21,86
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,25
23,51
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,95
21,76
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,47
22,49
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,69
22,04
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,78
21,93
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,58
22,23
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,55
22,27
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,91
21,80
—
—
—
13-е декабря
Кто выше
11,69
22,04
—
—
—
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