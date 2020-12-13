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БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования 10 км. Женщины. Хохфильцен. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
13:45
2522
13-е декабря
Брорссон М.Бескон А.
Кто выше
11,86
21,86
13:45
3528
13-е декабря
Вирер Д.Хаузер Л.Т.
Кто выше
11,25
23,51
13:45
2270
13-е декабря
Гаспарин СелинаХекки Л.
Кто выше
11,95
21,76
13:45
2029
13-е декабря
Джима Ю.Куклина Л.
Кто выше
11,47
22,49
13:45
2218
13-е декабря
Иннерхофер К.Кручинкина И.
Кто выше
11,69
22,04
13:45
2484
13-е декабря
Казакевич И.Блашко Д.
Кто выше
11,78
21,93
13:45
2574
13-е декабря
Кайшева У.Бендика Б.
Кто выше
11,58
22,23
13:45
2573
13-е декабря
Коломбо К.Павлова Е.
Кто выше
11,55
22,27
13:45
2361
13-е декабря
Кривко И.Хеттих Я.
Кто выше
11,91
21,80
13:45
2782
13-е декабря
Олсбю Рёйселанн М.Экхофф Т.
Кто выше
11,69
22,04
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