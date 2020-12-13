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БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования 10 км. Женщины. ХохфильценИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
13:45
4571
13-е декабря
Гонка преследования 10 км. Женщины. Хохфильцен. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+33)
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