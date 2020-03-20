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БИАТЛОН. Кубок мира. Общий зачет. МужчиныИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
18:30
1136
20-е марта
Кубок мира 2019/20. Общий зачет. Мужчины. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+12)

БИАТЛОН. Кубок мира. Общий зачет. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
15:15
2082
20-е марта
Кубок мира 2019/20. Общий зачет. Женщины. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+21)

БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Нове-МестоИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
19:30
1823
6-е марта
Спринт 10 км. Мужчины. Нове-Место. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+26)

БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Нове-Место. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
19:30
5694
6-е марта
Бьёнтегор Э.Лайтнер Ф.
Кто выше
11,81
21,93
19:30
5273
6-е марта
Бё Й.Т.Фийон Майе К.
Кто выше
11,41
22,72
19:30
5827
6-е марта
Бё Т.Жаклин Э.
Кто выше
11,84
21,88
19:30
5663
6-е марта
Дестье С.Дале Й.
Кто выше
11,78
21,94
19:30
5359
6-е марта
Долл Б.Кюн Й.
Кто выше
11,64
22,13
19:30
6027
6-е марта
Елисеев М.Гигонна А.
Кто выше
11,70
22,05
19:30
5695
6-е марта
Пайффер А.Кристиансен В.Ш.
Кто выше
11,84
21,88
19:30
6111
6-е марта
Прима А.Пидручный Д.
Кто выше
12,03
21,70
19:30
5320
6-е марта
Фуркад М.Логинов А.
Кто выше
11,51
22,42
19:30
5531
6-е марта
Хорн Ф.Самуэльсон С.
Кто выше
11,64
22,13
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из 1событий

БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7.5 км. Женщины. Нове-МестоИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
19:35
1097
5-е марта
Спринт 7.5 км. Женщины. Нове-Место. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+23)

БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7.5 км. Женщины. Нове-Место. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
19:35
7420
5-е марта
Вирер Д.Олсбю Рёйселанн М.
Кто выше
11,82
21,92
19:35
7421
5-е марта
Иннерхофер К.Жук К.
Кто выше
11,87
21,87
19:35
7431
5-е марта
Куклина Л.Брорссон М.
Кто выше
12,16
21,62
19:35
7422
5-е марта
Миронова С.Хекки Л.
Кто выше
11,67
22,12
19:35
7423
5-е марта
Перссон Л.Брорссон М.
Кто выше
11,71
22,06
19:35
7424
5-е марта
Пидгрушна О.Хинц В.
Кто выше
11,76
21,98
19:35
7425
5-е марта
Пройс Ф.Симон Д.
Кто выше
11,58
22,27
19:35
7426
5-е марта
Тандревольд И.Фиалкова Паулина
Кто выше
11,69
22,07
19:35
7430
5-е марта
Харватова Л.Данкли С.
Кто выше
11,78
21,93
19:35
7427
5-е марта
Херрман Д.Эберг Х.
Кто выше
11,54
22,35
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