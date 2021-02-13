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БИАТЛОН. ЧМ-2021. Спринт 7,5 км. Женщины. Поклюка. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:30
2880
13-е февраля
Бреза Ж.Тандревольд И.
Кто выше
11,83
21,93
16:30
2924
13-е февраля
Вирер Д.Хаузер Л.Т.
Кто выше
11,52
22,45
16:30
3704
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Кайшева У.Перссон Л.
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11,70
22,10
16:30
3419
13-е февраля
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Кто выше
11,73
22,05
16:30
2892
13-е февраля
Олсбю Рёйселанн М.Эберг Х.
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11,55
22,38
16:30
3705
13-е февраля
Павлова Е.Хинц В.
Кто выше
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22,10
16:30
3482
13-е февраля
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11,68
22,12
16:30
3692
13-е февраля
Симон Д.Давидова М.
Кто выше
11,84
21,92
16:30
3751
13-е февраля
Сола А.Гаспарин Селина
Кто выше
11,83
21,93
16:30
2936
13-е февраля
Хойниш М.Бескон А.
Кто выше
11,83
21,93
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