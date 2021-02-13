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БИАТЛОН. ЧМ-2021. Спринт 7,5 км. Женщины. ПоклюкаИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
16:30
2395
13-е февраля
Спринт 7.5 км. Женщины. Поклюка. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+37)
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