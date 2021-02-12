Избранное
LIVE179
Видео
55
Скоро
Популярное612АПЛ40Примера41Серия A36Италия. Кубок3Бундеслига24Лига 136Клубный чемпионат мира. Катар7Российская Премьер-Лига51Евротур. Швеция10КХЛ62NHL28Регби. ЧЕ-20201Australian Open. Мужчины125Australian Open. Женщины112Евролига. Мужчины1NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51UFC. Оверим А. vs Волков А.10NFL. Супербоул2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Пляжный волейбол
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

БИАТЛОН. ЧМ-2021. Спринт 10 км. Мужчины. Поклюка. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:30
6373
12-е февраля
Дале Й.Хофер Л.
Кто выше
11,65
22,18
16:30
6379
12-е февраля
Долл Б.Клод Фабьен
Кто выше
11,84
21,92
16:30
6382
12-е февраля
Елисеев М.Вегер Б.
Кто выше
11,71
22,08
16:30
6380
12-е февраля
Жаклин Э.Понсилуома М.
Кто выше
11,60
22,28
16:30
6383
12-е февраля
Латыпов Э.Нелин Й.
Кто выше
11,65
22,18
16:30
6375
12-е февраля
Легрейд С.Х.Пайффер А.
Кто выше
11,52
22,45
16:30
6381
12-е февраля
Лессер Э.Дестье С.
Кто выше
11,83
21,93
16:30
6376
12-е февраля
Логинов А.Самуэльсон С.
Кто выше
11,65
22,18
16:30
6378
12-е февраля
Прима А.Виндиш Д.
Кто выше
11,83
21,93
16:30
6384
12-е февраля
Расторгуевc А.Кюн Й.
Кто выше
11,83
21,93
Показать ещё
из 2событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию55
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru