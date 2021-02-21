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БИАТЛОН. ЧМ-2021. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Поклюка. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
14:30
4520
21-е февраля
Алимбекова Д.Бреза Ж.
Кто выше
11,60
22,25
14:30
4521
21-е февраля
Блашко Д.Казакевич И.
Кто выше
11,66
22,13
14:30
4522
21-е февраля
Гаспарин СелинаМиронова С.
Кто выше
11,98
21,76
14:30
4525
21-е февраля
Давидова М.Тандревольд И.
Кто выше
11,75
22,00
14:30
4529
21-е февраля
Ландер Э.Перссон Л.
Кто выше
12,49
21,48
14:30
4530
21-е февраля
Олсбю Рёйселанн М.Шевалье А.
Кто выше
11,56
22,32
14:30
4547
21-е февраля
Пидгрушна О.Виттоци Л.
Кто выше
11,80
21,93
14:30
4550
21-е февраля
Пройс Ф.Вирер Д.
Кто выше
12,00
21,75
14:30
4554
21-е февраля
Сола А.Бендика Б.
Кто выше
11,72
22,04
14:30
4558
21-е февраля
Хаузер Л.Т.Эберг Х.
Кто выше
11,98
21,76
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