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БИАТЛОН. ЧМ-2021. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Поклюка. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
21-е февраля
Кто выше
11,60
22,25
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,66
22,13
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,98
21,76
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,75
22,00
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
12,49
21,48
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,56
22,32
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,80
21,93
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
12,00
21,75
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,72
22,04
—
—
—
21-е февраля
Кто выше
11,98
21,76
—
—
—