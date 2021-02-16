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БИАТЛОН. ЧМ-2021. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины. Поклюка. Кто вышеСпециальное

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14:05
4690
16-е февраля
Алимбекова Д.Джима Ю.
Кто выше
11,93
21,80
14:05
4265
16-е февраля
Бескон А.Хеттих Я.
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14:05
5373
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12,10
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14:05
4232
16-е февраля
Симон Д.Бреза Ж.
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11,70
22,06
14:05
5129
16-е февраля
Тандревольд И.Пидгрушна О.
Кто выше
11,90
21,83
14:05
4235
16-е февраля
Хаузер Л.Т.Вирер Д.
Кто выше
11,87
21,87
14:05
5371
16-е февраля
Хаузер Л.Т.Пройс Ф.
Кто выше
11,67
22,10
14:05
4558
16-е февраля
Херрман Д.Шевалье А.
Кто выше
11,93
21,80
14:05
4222
16-е февраля
Хинц В.Хойниш М.
Кто выше
11,58
22,27
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