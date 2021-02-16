1000
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БИАТЛОН. ЧМ-2021. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины. Поклюка. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
16-е февраля
Кто выше
11,93
21,80
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,78
21,95
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,90
21,83
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
12,10
21,67
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,70
22,06
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,90
21,83
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,87
21,87
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,67
22,10
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,93
21,80
—
—
—
16-е февраля
Кто выше
11,58
22,27
—
—
—