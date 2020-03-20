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БИАТЛОН. Кубок мира. Общий зачет. МужчиныИтоги
ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
Все коэффициенты на данное событие (+12)
БИАТЛОН. Кубок мира. Общий зачет. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
Все коэффициенты на данное событие (+21)
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Нове-МестоИтоги
ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
Все коэффициенты на данное событие (+26)
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Нове-Место. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
6-е марта
Кто выше
11,81
21,93
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,41
22,72
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,84
21,88
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,78
21,94
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,64
22,13
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,70
22,05
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,84
21,88
—
—
—
6-е марта
Кто выше
12,03
21,70
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,51
22,42
—
—
—
6-е марта
Кто выше
11,64
22,13
—
—
—
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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7.5 км. Женщины. Нове-МестоИтоги
ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
Все коэффициенты на данное событие (+23)
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7.5 км. Женщины. Нове-Место. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
5-е марта
Кто выше
11,82
21,92
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,87
21,87
—
—
—
5-е марта
Кто выше
12,16
21,62
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,67
22,12
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,71
22,06
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,76
21,98
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,58
22,27
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,69
22,07
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,78
21,93
—
—
—
5-е марта
Кто выше
11,54
22,35
—
—
—
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