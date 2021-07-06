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Мировой тур. Женщины. Швейцария3
1000

Ставки на Международные. Мировой тур. Женщины. Швейцария

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Международные. Мировой тур. Женщины. ШвейцарияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
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11:00
311
Матч не начался
Бетшарт/ХюбшерМахно/Махно
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
5,90
1,10
+6
11:00
312
1-й сет
Квиггл/УилерХарнетт/Дорманн
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,22
3,75
+16
11:00
310
1-й сет
Хубер/ФихтерЛунде/Олимстад
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
8,50
1,04
73.5
1,75
1,95
+46
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