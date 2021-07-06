1000
Ставки на Международные. Мировой тур. Женщины. Швейцария
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Международные. Мировой тур. Женщины. ШвейцарияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
5,90
—
1,10
—
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,22
—
3,75
—
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
8,50
—
1,04
73.5
1,75
1,95
—
—