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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Международные. Мировой тур. Мужчины. КатарОсновная линия

Победитель1X2
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11:40
183
1-й сет
Аббьяти/АндреаттаДжарра/Джаво
117
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
12:30
279
1-й сет
Пфрецшнер Л./Сова Р.Барбоса Сантос/Кастро Бастос
1412
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
1-й сет
1,42
-
2,65
1,90
39.50
1,80
3,05
38.50
1,35
1,30
40.50
3,25
12:30
247
2-й сет
Секерчи/УрлуМищук/Рудол
1721
1520
01
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
-
1,20
75.50
4,10
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