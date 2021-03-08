1000
Моя линия
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Международные. Мировой тур. Мужчины. КатарОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-й сет
Аббьяти/АндреаттаДжарра/Джаво
117
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
1-й сет
1,42
-
2,65
1,90
39.50
1,80
3,05
38.50
1,35
1,30
40.50
3,25
2-й сет
Секерчи/УрлуМищук/Рудол
1721
1520
01
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
-
1,20
75.50
4,10
—
—