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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Международные. ЧЕ-2020. До 20 лет. Чехия. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:00
334
2-й сет
Браилко/НамикеРылова/Сердюк
2422
01
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,20
-
3,95
1,85
90.50
1,90
11:00
336
2-й сет
Васвари/ВасвариБьянки/Дитта
2115
97
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
11:00
339
2-й сет
Гонзовичова/ШулцоваАльварес Мендоза/Гонсалес Рейсеро
2220
36
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
2,15
-
1,65
1,70
104.50
2,05
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