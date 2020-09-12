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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Международные. ЧЕ-2020. До 20 лет. Чехия. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:10
174
1-й сет
Госет/ЛаененБойко/Бублик
1419
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
5,50
-
1,12
1,70
77.50
2,05
11:10
240
1-й сет
Диллир/КоломбМая Г./Филипе
1514
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,10
-
5,80
1,85
78.50
1,85
11:10
224
2-й сет
Ринкевичс/СтанкевичГуллюк/Куру
218
103
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,70
59.50
2,05
11:10
281
1-й сет
Янев/КостовГроеневольд/Сенжерс
1215
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
8,00
-
1,05
1,75
75.50
1,95
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