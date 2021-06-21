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ЧМ-2021. Отборочные матчи. Португалия5
1000

Ставки на Сборные. ЧМ-2021. Отборочные матчи. Португалия

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Отборочные матчи. ПортугалияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
16:00
1804
21-е июня
УкраинаТурция
Основное время
1,30
7,30
4,90
7.5
1,90
1,80
+12
17:30
1910
21-е июня
ЭстонияШвейцария
Основное время
7,77
10,00
1,14
8.5
1,85
1,85
+10
18:45
1920
21-е июня
НорвегияИспания
Основное время
16,00
12,00
1,04
8.5
1,90
1,80
+10
20:15
1940
21-е июня
РумынияИталия
Основное время
16,00
13,00
1,03
8.5
2,00
1,72
+10
21:30
1999
21-е июня
КазахстанПортугалия
Основное время
9.5
1,85
1,85
+4
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