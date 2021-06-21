1000
Ставки на Сборные. ЧМ-2021. Отборочные матчи. Португалия
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Отборочные матчи. ПортугалияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
21-е июня
Основное время
1,30
7,30
4,90
7.5
1,90
1,80
—
—
21-е июня
Основное время
7,77
10,00
1,14
8.5
1,85
1,85
—
—
21-е июня
Основное время
16,00
12,00
1,04
8.5
1,90
1,80
—
—
21-е июня
Основное время
16,00
13,00
1,03
8.5
2,00
1,72
—
—
21-е июня
Основное время
—
9.5
1,85
1,85
—
—