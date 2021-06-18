1000
Ставки на Сборные
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. Евролига. Дивизион А. ПортугалияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
18-е июня
Основное время
1,33
6,00
5,50
7.5
1,65
2,10
—
—
18-е июня
Основное время
1,30
7,00
5,50
9.5
1,65
2,10
—
—
18-е июня
Основное время
1,07
13,00
12,00
8.5
1,85
1,85
—
—
18-е июня
Основное время
1,45
6,50
4,00
9.5
1,80
1,90
—
—
18-е июня
Основное время
1,30
7,40
5,10
7.5
1,90
1,80
8.5
1,52
2,35
6.5
2,55
1,45