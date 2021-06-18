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Евролига. Дивизион А. Португалия5
1000

Ставки на Сборные

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. Евролига. Дивизион А. ПортугалияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:15
2969
18-е июня
УкраинаАзербайджан
Основное время
1,33
6,00
5,50
7.5
1,65
2,10
+10
16:00
3009
18-е июня
ИталияПольша
Основное время
1,30
7,00
5,50
9.5
1,65
2,10
+10
17:30
3079
18-е июня
ИспанияТурция
Основное время
1,07
13,00
12,00
8.5
1,85
1,85
+10
20:15
3366
18-е июня
ШвейцарияФранция
Основное время
1,45
6,50
4,00
9.5
1,80
1,90
+10
21:30
2841
18-е июня
РоссияБеларусь
Основное время
1,30
7,40
5,10
7.5
1,90
1,80
8.5
1,52
2,35
6.5
2,55
1,45
+18
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