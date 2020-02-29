Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Венгрия. NB I. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
не начался
Основное время
2,17
14,00
1,76
—
—
—
БАСКЕТБОЛ. Венгрия. NB I. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20 мин., перерыв 2-й четв.
Евролизинг Вашаш (ж)МТК Будапешт (ж)
1915
2224
4139
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,95
12,00
2,05
1,85
153.50
1,85
2,00
152.50
1,75
1,70
154.50
2,00
21 мин., 3-я четв.
НКЕ Чата ДШЕ (ж)Уни Дьёр (ж)
1629
1427
30
3356
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
10,50
17,00
1,03
1,80
161.50
1,90
1,95
160.50
1,75
1,70
162.50
2,05
29-е февраля
не начался
Основное время
12,00
20,00
1,02
—
—
—