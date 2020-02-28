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БАСКЕТБОЛ. Украина. Суперлига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
315
20 мин., перерыв 2-й четв.
ДнепрХимик Южный
2916
2222
5138
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,02
17,00
11,50
1,90
172.50
1,80
1,80
173.50
1,95
2,05
171.50
1,70
20:30
200
14 мин., 2-я четв.
Харьковские СоколыОдесса
2420
86
3226
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,05
9,75
2,00
1,80
165.50
1,90
1,95
164.50
1,80
1,70
166.50
2,00
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