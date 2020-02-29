Избранное
LIVE92
Видео
22
Скоро
Популярное424Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open2Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол7
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Турция. BSL. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
7434
29-е февраля
не начался
Бахчешехир КолежиДаруссафака
Основное время
2,42
14,00
1,62
1,79
160.50
1,92
15:15
7437
29-е февраля
не начался
ГалатасарайТофаш
Основное время
1,72
14,00
2,23
1,84
165.50
1,87
17:30
1422
29-е февраля
не начался
БурсаспорБандырма
Основное время
1,03
20,00
10,00
2,07
165.50
1,68
13:00
3684
1-е марта
не начался
Сигортам ИТУАнадолу Эфес
Основное время
1,86
170.50
1,85
15:15
4784
1-е марта
не начался
ГазиантепОрман Генчлик
Основное время
1,25
18,00
4,20
1,68
160.50
2,07
15:15
4944
1-е марта
не начался
Тюрк ТелекомПинар Каршияка
Основное время
2,25
14,00
1,71
1,97
150.50
1,75
17:30
6544
1-е марта
не начался
Афьон БеледиесиФенербахче
Основное время
5,20
20,00
1,17
1,74
160.50
1,98
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию22
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru