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БАСКЕТБОЛ. Тунис. Насиональ B. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
214
24 мин., 3-я четверть
БардоШаминотс
1515
817
38
2640
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
11,50
17,50
1,04
1,95
119.50
1,80
1,80
120.50
1,95
2,00
118.50
-
17:00
225
24 мин., 3-я четверть
Такапес 20Махдия
1915
1540
64
4059
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
20,00
14,00
-
1,80
160.50
1,90
1,95
159.50
1,75
2,00
158.50
-
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