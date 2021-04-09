1000
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БАСКЕТБОЛ. Тунис. Насиональ B. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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24 мин., 3-я четверть
БардоШаминотс
1515
817
38
2640
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
11,50
17,50
1,04
1,95
119.50
1,80
1,80
120.50
1,95
2,00
118.50
-
24 мин., 3-я четверть
Такапес 20Махдия
1915
1540
64
4059
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
20,00
14,00
-
1,80
160.50
1,90
1,95
159.50
1,75
2,00
158.50
-