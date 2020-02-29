Моя линия
БАСКЕТБОЛ. США. NCAA. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,00
-
12,00
1,88
127.50
1,83
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,06
14,00
1,84
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,16
20,00
5,40
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,00
-
12,00
1,87
121.50
1,83
1,82
122.00
1,88
1,78
122.50
1,93
29-е февраля
не начался
Основное время
1,31
17,00
3,60
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
4,50
19,00
1,21
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,30
17,00
3,70
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,16
20,00
5,40
—
—
—