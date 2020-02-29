Избранное
LIVE92
Видео
22
Скоро
Популярное424Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open2Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол8
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. США. NCAA. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
02:00
3352
29-е февраля
не начался
Принстон (ж)Браун Биарс (ж)
Весь матч
1,00
-
12,00
1,88
127.50
1,83
03:00
4451
29-е февраля
не начался
Вальпараисо (ж)Нортерн Айова (ж)
Основное время
2,06
14,00
1,84
03:00
5720
29-е февраля
не начался
Джеймс Мэдисон (ж)Дрексел (ж)
Основное время
1,16
20,00
5,40
03:00
4420
29-е февраля
не начался
ИУПУИ (ж)Иллинойс Чикаго (ж)
Весь матч
1,00
-
12,00
1,87
121.50
1,83
1,82
122.00
1,88
1,78
122.50
1,93
03:00
3676
29-е февраля
не начался
Пенсильвания (ж)Йель (ж)
Основное время
1,31
17,00
3,60
04:00
3867
29-е февраля
не начался
Лойола Чикаго (ж)Дрейк (ж)
Основное время
4,50
19,00
1,21
05:00
4627
29-е февраля
не начался
УСК (ж)Юта (ж)
Основное время
1,30
17,00
3,70
06:00
4620
29-е февраля
не начался
Аризона Ст. (ж)Калифорния (ж)
Основное время
1,16
20,00
5,40
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию22
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru