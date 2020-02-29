Моя линия
БАСКЕТБОЛ. США. NCAA. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,83
9,60
2,23
1,77
140.50
1,94
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,98
9,60
2,04
1,96
135.50
1,75
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,49
11,00
3,00
1,69
155.50
2,05
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,19
14,00
5,20
1,75
140.50
1,96
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,26
13,00
4,30
1,72
140.50
2,01
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
4,50
13,00
1,25
1,77
140.50
1,94
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,15
9,60
1,88
1,83
125.50
1,87
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
3,25
11,00
1,42
2,00
125.50
1,73
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,61
10,00
2,65
1,82
145.50
1,88
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,74
9,80
2,36
1,67
130.50
2,07
—
—
Показать ещёиз 5событий