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БАСКЕТБОЛ. США. NCAA. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
02:30
3419
29-е февраля
не начался
ОгайоКент Ст.
Основное время
1,83
9,60
2,23
1,77
140.50
1,94
03:00
1369
29-е февраля
не начался
БраунПринстон
Основное время
1,98
9,60
2,04
1,96
135.50
1,75
03:00
2074
29-е февраля
не начался
Джорджия Ст.Джорджиа Саутерн
Основное время
1,49
11,00
3,00
1,69
155.50
2,05
03:00
1387
29-е февраля
не начался
Дэйтон ФлайерзДэвидсон
Основное время
1,19
14,00
5,20
1,75
140.50
1,96
03:00
1724
29-е февраля
не начался
ЙельПенсильвания
Основное время
1,26
13,00
4,30
1,72
140.50
2,01
03:00
1331
29-е февраля
не начался
КолумбияГарвард Кримсон
Основное время
4,50
13,00
1,25
1,77
140.50
1,94
03:00
1424
29-е февраля
не начался
КорнеллДартмут
Основное время
2,15
9,60
1,88
1,83
125.50
1,87
03:00
3560
29-е февраля
не начался
МаристСиена
Основное время
3,25
11,00
1,42
2,00
125.50
1,73
03:00
2582
29-е февраля
не начался
НКУРайт Ст.
Основное время
1,61
10,00
2,65
1,82
145.50
1,88
03:00
1585
29-е февраля
не начался
ФэрфилдКвиннипэк
Основное время
1,74
9,80
2,36
1,67
130.50
2,07
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