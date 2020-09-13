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БАСКЕТБОЛ. США. NBA. Плей-офф. ОрландоОсновная линия
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13-е сентября
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
1/4 финала. Cчёт в серии 3:1.
Основное время
1,41
15,00
3,25
1,75
215.50
1,97
—
—
13-е сентября
Основное время
4,30
16,00
1,27
—
—
—
БАСКЕТБОЛ. США. NBA. Плей-офф. ОрландоСпециальное
Эксклюзивные пари
13-е сентября
Количество очков в матче
Мен1,83
17.50
Бол1,87
—
—
—
13-е сентября
Количество очков в матче
Мен1,87
28.50
Бол1,83
—
—
—
13-е сентября
Количество очков в матче
Мен1,88
9.50
Бол1,82
—
—
—
13-е сентября
Количество очков в матче
Мен1,93
28.50
Бол1,78
—
—
—
13-е сентября
Количество очков в матче
Мен1,88
24.50
Бол1,82
—
—
—
13-е сентября
Количество очков в матче
Мен1,85
30.50
Бол1,85
—
—
—