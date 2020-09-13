Избранное
LIVE76
Видео
36
Скоро
Популярное247Российская Премьер-Лига73АПЛ45Примера31Лига 137КХЛ37NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)12US Open. Мужчины1US Open. Женщины1NBA. Плей-офф. Орландо8Лига Про. Мужчины. Зал А41Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-31
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол8
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Водное поло
Гандбол
Гольф
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. США. NBA. Плей-офф. ОрландоОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:00
4759
13-е сентября
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
1/4 финала. Cчёт в серии 3:1.
Основное время
1,41
15,00
3,25
1,75
215.50
1,97
20:00
5241
13-е сентября
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
Основное время
4,30
16,00
1,27

БАСКЕТБОЛ. США. NBA. Плей-офф. ОрландоСпециальное

Эксклюзивные пари
03:00
5249
13-е сентября
Гордон Э. (Хьюстон Рокетс)
Количество очков в матче
Мен1,83
17.50
Бол1,87
03:00
5244
13-е сентября
Дэвис Э. (Лос-Анджелес Лейкерс)
Количество очков в матче
Мен1,87
28.50
Бол1,83
03:00
5246
13-е сентября
Колдуэлл-Поуп К. (Лос-Анджелес Лейкерс)
Количество очков в матче
Мен1,88
9.50
Бол1,82
03:00
5245
13-е сентября
Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
Количество очков в матче
Мен1,93
28.50
Бол1,78
03:00
5248
13-е сентября
Уэстбрук Р. (Хьюстон Рокетс)
Количество очков в матче
Мен1,88
24.50
Бол1,82
03:00
5247
13-е сентября
Харден Дж. (Хьюстон Рокетс)
Количество очков в матче
Мен1,85
30.50
Бол1,85
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru