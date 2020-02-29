Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Словения. SKL. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
не начался
Основное время
1,40
16,00
3,10
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,00
-
12,00
1,86
159.50
1,84
1,82
160.00
1,89
1,91
159.00
1,80
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,02
-
10,00
1,83
148.00
1,88
1,87
147.50
1,83
1,92
147.00
1,78
БАСКЕТБОЛ. Словения. SKL. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
Основное время (без учета ОТ)
5,65
15,00
1,17
—
—
—