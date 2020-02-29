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БАСКЕТБОЛ. Словения. SKL. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
4978
29-е февраля
не начался
ПолзелаХелиос Домжале
Основное время
1,40
16,00
3,10
21:00
1623
29-е февраля
не начался
ШентюрЗлаторог
Весь матч
1,00
-
12,00
1,86
159.50
1,84
1,82
160.00
1,89
1,91
159.00
1,80
21:00
1276
29-е февраля
не начался
ШенчурТерме Олимия Подчетртек
Весь матч
1,02
-
10,00
1,83
148.00
1,88
1,87
147.50
1,83
1,92
147.00
1,78

БАСКЕТБОЛ. Словения. SKL. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:15
3251
29-е февраля
Триглав (ж)Ежица (ж)
Основное время (без учета ОТ)
5,65
15,00
1,17
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