Избранное
LIVE90
Видео
23
Скоро
Популярное423Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар1NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup4
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол6
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Швеция. SBL. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:04
1907
28-е февраля
не начался
БорасВеттербюгден
Основное время
1,10
20,00
6,80
21:04
4250
28-е февраля
не начался
НоррчепингКФУМ Несшё
Основное время
1,35
16,00
3,35
21:04
2243
28-е февраля
не начался
Сёдертелье КингзУмео
Основное время
1,06
20,00
8,60
22:04
1479
28-е февраля
не начался
ЕмтландЛулео
Основное время
2,33
14,00
1,66
18:04
1531
29-е февраля
не начался
Копинг СтарзЮргорден
Основное время
1,02
20,00
12,00

БАСКЕТБОЛ. Швеция. Баскетлиган. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
1193
28-е февраля
не начался
Висбю (ж)Марк Баскет (ж)
Основное время
4,30
18,00
1,23
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию23
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru