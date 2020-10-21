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БАСКЕТБОЛ. Швейцария. Национальная баскетбольная лига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
330
02 мин., 1-я четверть
Свисс СентральГруп Е Академия Фрибург (до 23)
1719
1719
Основное время
1,84
13,00
2,10
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