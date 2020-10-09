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БАСКЕТБОЛ. Швейцария. LNAF SB. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:30
272
06 мин., 1-я четверть
Эсперанс Спортив Пюлли (ж)Порт дю Солей ББК Труаторран (ж)
24
24
Основное время
12,00
21,00
1,04
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