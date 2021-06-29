1000
Ставки на Сборные. Олимпийские игры 2020. Мужчины. Квалификация
БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпийские игры 2020. Мужчины. КвалификацияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
29-е июня
Основное время
1,03
35
12,00
—
—
—
29-е июня
Основное время
1,59
15,00
2,60
—
—
—
29-е июня
Основное время
1,10
25
7,40
—
—
—
29-е июня
Весь матч
1,01
—
22,00
156.5
1,86
1,88
156.0
1,91
1,83
157.0
1,81
1,93
29-е июня
Весь матч
19,00
—
1,01
159.5
1,85
1,89
159.0
1,90
1,84
160.0
1,81
1,93
29-е июня
Весь матч
19,00
—
1,01
155.5
1,85
1,89
155.0
1,90
1,84
154.5
1,94
1,80
30-е июня
Все коэффициенты на данное событие (+2)
30-е июня
Все коэффициенты на данное событие (+2)