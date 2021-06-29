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ЧЕ-2021. Женщины. Испания и Франция4
Олимпийские игры 2020. Мужчины. Квалификация8
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Ставки на Сборные. Олимпийские игры 2020. Мужчины. Квалификация

БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпийские игры 2020. Мужчины. КвалификацияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
16:30
1865
29-е июня
ПольшаАнгола
Основное время
1,03
35
12,00
+149
17:30
1645
29-е июня
Пуэрто РикоСенегал
Основное время
1,59
15,00
2,60
+160
19:30
1979
29-е июня
ГерманияМексика
Основное время
1,10
25
7,40
+155
19:30
1692
29-е июня
ЛитваВенесуэла
Весь матч
1,01
22,00
156.5
1,86
1,88
156.0
1,91
1,83
157.0
1,81
1,93
+144
21:15
1630
29-е июня
Доминиканская РеспубликаСербия
Весь матч
19,00
1,01
159.5
1,85
1,89
159.0
1,90
1,84
160.0
1,81
1,93
+105
23:00
1990
29-е июня
ТунисБразилия
Весь матч
19,00
1,01
155.5
1,85
1,89
155.0
1,90
1,84
154.5
1,94
1,80
+105
02:05
1992
30-е июня
ГрецияКанада
Все коэффициенты на данное событие (+2)
+2
05:35
2050
30-е июня
УругвайТурция
Все коэффициенты на данное событие (+2)
+2
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