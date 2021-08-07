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Олимпиада 2020. Мужчины. Токио7
Олимпиада 2020. Женщины. Токио7
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Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. Токио

БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
04:00
1324
26-е июля
Южная Корея (ж)Испания (ж)
Весь матч
12,00
1,01
132.5
1,87
1,85
133.0
1,82
1,90
132.0
1,92
1,80
+57
11:20
3645
26-е июля
Сербия (ж)Канада (ж)
Основное время
1,74
13,00
2,22
+75
04:00
1421
27-е июля
ЯпонияФранция (ж)
Весь матч
3,95
1,21
141.5
1,87
1,85
142.0
1,82
1,90
141.0
1,92
1,80
+41
07:40
4615
27-е июля
Нигерия (ж)США (ж)
Весь матч
12,00
1,01
153.5
1,87
1,85
154.0
1,83
1,89
153.0
1,92
1,80
+41
11:20
5271
27-е июля
Австралия (ж)Бельгия (ж)
Весь матч
1,25
3,60
147.0
1,88
1,84
147.5
1,83
1,89
146.5
1,92
1,80
+44
15:00
1474
27-е июля
Пуэрто Рико (ж)Китай (ж)
Весь матч
9,00
1,03
140.0
1,84
1,88
139.5
1,89
1,83
140.5
1,80
1,92
+41

БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
04:00
2740
7-е августа
Баскетбол. Олимпиада 2020. Женщины
Все коэффициенты на данное событие (+24)
+24
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