1000
Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. Токио
БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
26-е июля
Весь матч
12,00
—
1,01
132.5
1,87
1,85
133.0
1,82
1,90
132.0
1,92
1,80
26-е июля
Основное время
1,74
13,00
2,22
—
—
—
27-е июля
Весь матч
3,95
—
1,21
141.5
1,87
1,85
142.0
1,82
1,90
141.0
1,92
1,80
27-е июля
Весь матч
12,00
—
1,01
153.5
1,87
1,85
154.0
1,83
1,89
153.0
1,92
1,80
27-е июля
Весь матч
1,25
—
3,60
147.0
1,88
1,84
147.5
1,83
1,89
146.5
1,92
1,80
27-е июля
Весь матч
9,00
—
1,03
140.0
1,84
1,88
139.5
1,89
1,83
140.5
1,80
1,92
БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
7-е августа
Все коэффициенты на данное событие (+24)