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Олимпиада 2020. Мужчины. Токио7
Олимпиада 2020. Женщины. Токио7
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Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Мужчины. Токио

БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Мужчины. ТокиоОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
15:00
3162
25-е июля
ФранцияСША
Основное время
6,40
24,00
1,15
175.5
1,83
1,88
+198
04:00
3169
25-е июля
ИранЧехия
Основное время
12,00
35
1,04
150.5
1,99
1,73
+198
07:40
3155
25-е июля
ГерманияИталия
Основное время
3,15
16,00
1,45
160.5
1,78
1,93
+217
11:20
2969
25-е июля
АвстралияНигерия
Основное время
1,31
18,00
3,95
170.5
1,94
1,77
+217
07:40
3056
26-е июля
АргентинаСловения
Основное время
3,10
16,00
1,46
+160
15:00
2978
26-е июля
ЯпонияИспания
Основное время
14,00
35
1,03
+147

БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Мужчины. ТокиоИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
04:00
2733
8-е августа
Баскетбол. Олимпиада 2020. Мужчины
Все коэффициенты на данное событие (+36)
+36
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