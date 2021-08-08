1000
Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Мужчины. Токио
БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Мужчины. ТокиоОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
25-е июля
Основное время
6,40
24,00
1,15
175.5
1,83
1,88
—
—
25-е июля
Основное время
12,00
35
1,04
150.5
1,99
1,73
—
—
25-е июля
Основное время
3,15
16,00
1,45
160.5
1,78
1,93
—
—
25-е июля
Основное время
1,31
18,00
3,95
170.5
1,94
1,77
—
—
26-е июля
Основное время
3,10
16,00
1,46
—
—
—
26-е июля
Основное время
14,00
35
1,03
—
—
—
БАСКЕТБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Мужчины. ТокиоИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
8-е августа
Все коэффициенты на данное событие (+36)