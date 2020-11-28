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БАСКЕТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2022. Мужчины. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
27-е ноября
Основное время
1,35
16,00
3,40
—
—
—
27-е ноября
Весь матч
1,74
-
1,98
—
—
—
27-е ноября
Весь матч
3,05
-
1,33
—
—
—
27-е ноября
Основное время
6,40
20,00
1,11
—
—
—
27-е ноября
Весь матч
1,01
-
12,00
—
—
—
27-е ноября
Основное время
1,85
13,00
2,08
—
—
—
28-е ноября
Все коэффициенты на данное событие (+2)
28-е ноября
Все коэффициенты на данное событие (+2)
28-е ноября
Все коэффициенты на данное событие (+2)
28-е ноября
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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