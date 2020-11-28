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БАСКЕТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2022. Мужчины. КвалификацияОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
3698
27-е ноября
НидерландыШвеция
Основное время
1,35
16,00
3,40
17:30
3687
27-е ноября
ЧехияБельгия
Весь матч
1,74
-
1,98
19:00
3970
27-е ноября
ХорватияТурция
Весь матч
3,05
-
1,33
20:00
3703
27-е ноября
ВеликобританияФранция
Основное время
6,40
20,00
1,11
20:30
3699
27-е ноября
ЛитваДания
Весь матч
1,01
-
12,00
23:00
3702
27-е ноября
ГерманияЧерногория
Основное время
1,85
13,00
2,08
17:00
2528
28-е ноября
ИталияСеверная Македония
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17:30
3708
28-е ноября
ШвейцарияСербия
Все коэффициенты на данное событие (+2)
18:30
3872
28-е ноября
РумынияПольша
Все коэффициенты на данное событие (+2)
21:30
3688
28-е ноября
ИзраильИспания
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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