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БАСКЕТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2021. Мужчины. Пре-квалификацияОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
3698
27-е ноября
НидерландыШвеция
Весь матч
1,40
-
2,75
20:00
3703
27-е ноября
ВеликобританияФранция
Основное время
7,60
20,00
1,08
20:30
3699
27-е ноября
ЛитваДания
Весь матч
1,03
-
9,00
23:00
3702
27-е ноября
ГерманияЧерногория
Основное время
2,23
13,00
1,73
17:00
2528
28-е ноября
ИталияСеверная Македония
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17:30
3708
28-е ноября
ШвейцарияСербия
Все коэффициенты на данное событие (+2)
21:30
3688
28-е ноября
ИзраильИспания
Все коэффициенты на данное событие (+2)
21:30
2656
28-е ноября
ЭстонияРоссия
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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