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БАСКЕТБОЛ. Россия. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
311
08 мин., 4-я четверть
Динамо Новосибирск (ж)МБА Москва (ж)
2114
1124
812
22
4252
Основное время
11,00
21,00
1,05
15:00
347
00 мин., 1-я четверть
Спартак Ногинск (ж)Динамо Москва (ж)
1718
1718
Основное время
1,25
21,00
4,00
16:00
4776
1-е марта
Динамо Курск (ж)Надежда (ж)
Весь матч (с учетом ОТ)
1,22
-
3,85
1,85
139.50
1,85
1,96
138.50
1,75
1,75
140.50
1,96
16:00
4777
1-е марта
Спарта энд К (ж)УГМК (ж)
Весь матч (с учетом ОТ)
1,85
156.50
1,85
1,96
155.50
1,75
1,75
157.50
1,96
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