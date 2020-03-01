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БАСКЕТБОЛ. Россия. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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08 мин., 4-я четверть
Динамо Новосибирск (ж)МБА Москва (ж)
2114
1124
812
22
4252
Основное время
11,00
21,00
1,05
—
—
—
00 мин., 1-я четверть
Основное время
1,25
21,00
4,00
—
—
—
1-е марта
Весь матч (с учетом ОТ)
1,22
-
3,85
1,85
139.50
1,85
1,96
138.50
1,75
1,75
140.50
1,96
1-е марта
Весь матч (с учетом ОТ)
—
1,85
156.50
1,85
1,96
155.50
1,75
1,75
157.50
1,96