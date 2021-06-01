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БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБ. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
11-е мая
Основное время
1,24
19,00
4,50
1,73
175.50
1,99
—
—
Победитель серии
-
-
-
—
—
—
11-е мая
Основное время
1,08
27
8,60
1,94
165.50
1,77
—
—
11-е мая
Победитель серии
-
-
-
—
—
—
11-е мая
Основное время
1,15
22,00
6,00
1,74
155.50
1,98
—
—
12-е мая
Основное время
1,25
19,00
4,40
—
—
—
БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБ. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
Все коэффициенты на данное событие (+4)
Все коэффициенты на данное событие (+10)