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БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБ. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
4627
11-е мая
Локомотив КубаньХимки
Основное время
1,24
19,00
4,50
1,73
175.50
1,99
19:30
1486
11-е мая
ЦСКА Москва (серия)Нижний Новгород (серия)
Победитель серии
-
-
-
19:30
4628
11-е мая
ЦСКА МоскваНижний Новгород
Основное время
1,08
27
8,60
1,94
165.50
1,77
20:00
1562
11-е мая
Зенит (серия)ПАРМА (серия)
Победитель серии
-
-
-
20:00
4629
11-е мая
ЗенитПАРМА
Основное время
1,15
22,00
6,00
1,74
155.50
1,98
19:00
4630
12-е мая
УНИКСЗелена Гура
Основное время
1,25
19,00
4,40

БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБ. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
17:00
1311
11-е мая
Локомотив Кубань (серия)Химки (серия)
Все коэффициенты на данное событие (+4)
19:00
3342
1-е июня
Единая лига ВТБ 20/21. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+10)
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