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БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,75
15,00
1,49
1,76
165.50
1,95
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,56
15,00
2,55
1,84
170.50
1,86
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,13
20,00
5,80
1,66
165.50
2,09
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,54
15,00
2,65
1,75
175.50
1,97
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,40
16,00
3,10
2,05
170.50
1,69
—
—
БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
26-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+13)