Избранное
LIVE94
Видео
24
Скоро
Популярное423Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар1NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup4
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол6
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
1561
29-е февраля
не начался
Нижний НовгородЛокомотив Кубань
Основное время
2,75
15,00
1,49
1,76
165.50
1,95
17:00
2252
29-е февраля
не начался
АвтодорЦмоки Минск
Основное время
1,56
15,00
2,55
1,84
170.50
1,86
18:00
1206
29-е февраля
не начался
УНИКСКалев
Основное время
1,13
20,00
5,80
1,66
165.50
2,09
14:00
4698
1-е марта
не начался
ЕнисейАстана
Основное время
1,54
15,00
2,65
1,75
175.50
1,97
17:30
6542
1-е марта
не начался
ПАРМАЗелена Гура
Основное время
1,40
16,00
3,10
2,05
170.50
1,69

БАСКЕТБОЛ. Россия. Единая лига ВТБИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
17:00
7161
26-е апреля
Единая Лига ВТБ 19/20. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+13)
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию24
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru