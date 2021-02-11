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БАСКЕТБОЛ. Польша. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:10
2282
11-е февраля
Зелена ГураАссеко Гдыня
Основное время
1,02
30
12,00
22:40
2226
11-е февраля
Старт ЛюблинСталь Острув
Основное время
2,22
13,00
1,74
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