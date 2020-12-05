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БАСКЕТБОЛ. Новая Зеландия. 2-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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05:00
231
00 мин., Перерыв 2-й четверти
Тайтокерау Нортленд (ж)Тауранга Сити Коустерс (ж)
1115
1420
2535
Основное время
17,00
21,00
-
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