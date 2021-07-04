Популярное

Футбол

Теннис

Хоккей

Баскетбол

Настольный теннис

Волейбол

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

MMA

Американский футбол

Бейсбол

Бокс

Водное поло

Гандбол

Дартс

Пляжный футбол

Регби

Фехтование

Шахматы

США
Сборные
Молодёжные. Сборные
ЧМ-2021. До 19 лет. Мужчины. Латвия4
Аргентина
Бразилия
Сенегал
1000

Ставки на Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 19 лет. Мужчины. Латвия

БАСКЕТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 19 лет. Мужчины. ЛатвияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
17:30
161
Перерыв, 10 мин
Австралия (до 19)Турция (до 19)
718
Формат: Четверть - 10 мин..
Основное время
2,00
12,00
1,90
134.5
1,90
1,80
135.5
1,80
1,95
133.5
2,00
1,75
+72
18:00
2662
4-е июля
Латвия (до 19)Иран (до 19)
Основное время
1,30
17,00
3,70
+73
20:30
1594
4-е июля
США (до 19)Мали (до 19)
Весь матч
1,01
12,00
158.5
1,88
1,83
159.0
1,83
1,87
159.5
1,79
1,92
+63
21:00
1973
4-е июля
Сербия (до 19)Пуэрто Рико (до 19)
Основное время
1,16
20,00
5,40
+73
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Прямые трансляции21
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом