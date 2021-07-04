1000
Ставки на Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 19 лет. Мужчины. Латвия
БАСКЕТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 19 лет. Мужчины. ЛатвияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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Перерыв, 10 мин
Формат: Четверть - 10 мин..
Основное время
2,00
12,00
1,90
134.5
1,90
1,80
135.5
1,80
1,95
133.5
2,00
1,75
4-е июля
Основное время
1,30
17,00
3,70
—
—
—
4-е июля
Весь матч
1,01
—
12,00
158.5
1,88
1,83
159.0
1,83
1,87
159.5
1,79
1,92
Основное время
1,16
20,00
5,40
—
—
—