1000
Ставки на Молодёжные. Сборные. ЧМ-2019. До 19 лет. Мужчины. Греция
БАСКЕТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2019. До 19 лет. Мужчины. ГрецияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
3-е июля
Весь матч
1,01
—
12,00
141.5
1,86
1,85
142.0
1,81
1,90
141.0
1,91
1,80
3-е июля
Основное время
1,14
21,00
5,80
—
—
—
3-е июля
Основное время
6,80
23,00
1,10
—
—
—
3-е июля
Основное время
1,26
18,00
3,95
—
—
—
3-е июля
Весь матч
11,00
—
1,01
154.5
1,86
1,85
155.0
1,81
1,89
154.0
1,90
1,80
Основное время
1,74
13,00
2,22
—
—
—
3-е июля
Основное время
4,50
19,00
1,21
—
—
—
3-е июля
Весь матч
11,00
—
1,01
140.5
1,86
1,85
141.0
1,81
1,90
140.0
1,91
1,80