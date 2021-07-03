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Молодёжные. Сборные
ЧМ-2019. До 19 лет. Мужчины. Греция8
Австралия
Аргентина
Ливан
Новая Зеландия
1000

Ставки на Молодёжные. Сборные. ЧМ-2019. До 19 лет. Мужчины. Греция

БАСКЕТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2019. До 19 лет. Мужчины. ГрецияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
11:30
2155
3-е июля
Франция (до 19)Южная Корея
Весь матч
1,01
12,00
141.5
1,86
1,85
142.0
1,81
1,90
141.0
1,91
1,80
+28
12:00
2012
3-е июля
Сенегал (до 19)Япония
Основное время
1,14
21,00
5,80
+31
14:30
2334
3-е июля
Аргентина (до 19)Испания
Основное время
6,80
23,00
1,10
+31
15:00
2019
3-е июля
Канада (до 19)Литва (до 19)
Основное время
1,26
18,00
3,95
+31
17:30
2650
3-е июля
ТурцияСША (до 19)
Весь матч
11,00
1,01
154.5
1,86
1,85
155.0
1,81
1,89
154.0
1,90
1,80
+16
18:00
2115
3-е июля
Пуэрто Рико (до 19)Латвия (до 19)
Основное время
1,74
13,00
2,22
+19
20:30
2737
3-е июля
Мали (до 19)Австралия (до 19)
Основное время
4,50
19,00
1,21
+19
21:00
2149
3-е июля
Иран (до 18)Сербия (до 19)
Весь матч
11,00
1,01
140.5
1,86
1,85
141.0
1,81
1,90
140.0
1,91
1,80
+16
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