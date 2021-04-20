1000
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БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. Мужчины. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
20-е апреля
Основное время
1,29
18,00
4,00
—
—
—
20-е апреля
Основное время
1,47
16,00
3,00
—
—
—
21-е апреля
Основное время
1,21
20,00
4,90
—
—
—
21-е апреля
Основное время
1,25
19,00
4,40
—
—
—
22-е апреля
Основное время
1,39
17,00
3,35
—
—
—
22-е апреля
Основное время
1,45
16,00
3,05
—
—
—
23-е апреля
Весь матч
1,20
-
4,60
—
—
—
БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. Мужчины. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+12)
20-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+12)
20-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+12)
21-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+2)
21-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+2)