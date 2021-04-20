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БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. Мужчины. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1024
20-е апреля
Анадолу ЭфесРеал Мадрид
Основное время
1,29
18,00
4,00
21:45
1276
20-е апреля
МиланБавария
Основное время
1,47
16,00
3,00
20:00
1463
21-е апреля
ЦСКА МоскваФенербахче
Основное время
1,21
20,00
4,90
22:00
1451
21-е апреля
БарселонаЗенит
Основное время
1,25
19,00
4,40
20:00
1671
22-е апреля
Анадолу ЭфесРеал Мадрид
Основное время
1,39
17,00
3,35
21:45
1016
22-е апреля
МиланБавария
Основное время
1,45
16,00
3,05
22:00
1720
23-е апреля
БарселонаЗенит
Весь матч
1,20
-
4,60

БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. Мужчины. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
19:00
3508
20-е апреля
Евролига 20/21. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+12)
20:00
3946
20-е апреля
Анадолу Эфес (серия)Реал Мадрид (серия)
Все коэффициенты на данное событие (+12)
21:45
5515
20-е апреля
Милан (серия)Бавария (серия)
Все коэффициенты на данное событие (+12)
20:00
5527
21-е апреля
ЦСКА Москва (серия)Фенербахче (серия)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
22:00
5528
21-е апреля
Барселона (серия)Зенит (серия)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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