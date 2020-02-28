Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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20 мин., перерыв 2-й четв.
ХимкиАСВЕЛ
3528
3014
6542
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
-
17,00
16,75
1,85
191.50
1,90
2,00
190.50
1,75
1,75
192.50
2,00
не начался
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Заключение пари временно недоступно
28-е февраля
не начался
Основное время
1,40
16,00
3,30
2,01
150.50
1,81
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
2,02
14,00
1,94
1,89
155.50
1,92
—
—
БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. МужчиныИгроки
Забьет голДаНет
Забьет первый голДа
Забьет 2 голаДа
Забьет 3 голаДа
28-е февраля
Все коэффициенты на данное событие (+20)
28-е февраля
Все коэффициенты на данное событие (+18)