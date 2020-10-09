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18:30
293
06 мин.,
1-я четверть
РСУ Меркс (ж)
ТТТ Рига (ж)
0
14
0
14
Весь матч
—
1,85
149.50
1,85
—
—
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