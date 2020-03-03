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БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
286
20 мин., перерыв 2-й четв.
ХимкиАСВЕЛ
3528
3014
6542
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
-
17,00
16,75
1,85
191.50
1,90
2,00
190.50
1,75
1,75
192.50
2,00
21:00
201
не начался
ЖальгирисМилан
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Заключение пари временно недоступно
21:00
1002
28-е февраля
не начался
ЖальгирисМилан
Основное время
1,40
16,00
3,30
2,01
150.50
1,81
23:00
1030
28-е февраля
не начался
ВаленсияФенербахче
Основное время
2,02
14,00
1,94
1,89
155.50
1,92

БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Евролига. МужчиныИгроки

Забьет голДаНет
Забьет первый голДа
Забьет 2 голаДа
Забьет 3 голаДа
21:00
7321
28-е февраля
ЖальгирисМилан
Все коэффициенты на данное событие (+20)
23:00
1885
28-е февраля
ВаленсияФенербахче
Все коэффициенты на данное событие (+18)

БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Еврокубок. МужчиныИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20:00
6482
3-е марта
Еврокубок 19/20. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)

БАСКЕТБОЛ. Международные. Клубы. Эстонско-Латвийская лига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
1334
29-е февраля
не начался
ВентспилсРапла
Основное время
2,05
165.50
1,69
18:00
1625
29-е февраля
не начался
ТЛУ/КалевЛатвияс Университи
Основное время
1,22
18,00
4,40
1,93
160.50
1,78
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