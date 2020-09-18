Избранное
LIVE18
Видео
9
Скоро
Популярное256Российская Премьер-Лига60АПЛ33Бундеслига26Примера28Серия A28Лига 122КХЛ32NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)1ATP. Рим. Италия12WTA. Рим. Италия12NBA. Плей-офф. Орландо1Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол1
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Коста-Рика. LSB. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:30
177
01 мин., 3-я четверть
ИсказуПерес Селедон
3212
2120
3117
8449
Заключение пари временно недоступно
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию9
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru