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БАСКЕТБОЛ. Косово. Суперлига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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15:30
495
00 мин., Перерыв 2-й четверти
КБ ИллиВеллазними
2017
2014
4031
Основное время
1,09
21,00
8,50
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