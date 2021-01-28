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БАСКЕТБОЛ. Косово. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
341
02 мин., 2-я четверть
Веллазними (ж)Приштина (ж)
2024
1114
3138
Основное время
12,00
21,00
1,04
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