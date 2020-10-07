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11:30
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7-е октября
Шанхай Баошан Дауа(ж)
Синьцзян (ж)
Основное время
4,60
19,00
1,20
—
—
—
14:30
1395
7-е октября
Ухань (ж)
Гуандун Долфинс (ж)
Основное время
9,00
27
1,05
—
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