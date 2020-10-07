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Победитель1X2
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11:30
1242
7-е октября
Шанхай Баошан Дауа(ж)Синьцзян (ж)
Основное время
4,60
19,00
1,20
14:30
1395
7-е октября
Ухань (ж)Гуандун Долфинс (ж)
Основное время
9,00
27
1,05
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