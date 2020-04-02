Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Кибербаскетбол. NBA2K LeagueОсновная линия
Победитель1X2
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2-е апреля
не начался
Весь матч
2,22
-
1,64
—
—
—
2-е апреля
не начался
Весь матч
2,40
-
1,56
—
—
—
2-е апреля
не начался
Весь матч
3,50
-
1,29
—
—
—
2-е апреля
не начался
Весь матч
4,10
-
1,23
—
—
—
3-е апреля
не начался
Весь матч
2,95
-
1,38
—
—
—
3-е апреля
не начался
Весь матч
2,01
-
1,78
—
—
—
3-е апреля
не начался
Весь матч
1,86
-
1,92
—
—
—
4-е апреля
не начался
Весь матч
1,47
-
2,65
—
—
—
4-е апреля
не начался
Весь матч
3,15
-
1,35
—
—
—
4-е апреля
не начался
Весь матч
1,78
-
2,01
—
—
—
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