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БАСКЕТБОЛ. Кибербаскетбол. NBA2K LeagueОсновная линия

Победитель1X2
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02:00
1389
2-е апреля
не начался
Hawks Talon GCWarriors Gaming Squad
Весь матч
2,22
-
1,64
03:00
1391
2-е апреля
не начался
Heat Check GamingRaptors Uprising Gc
Весь матч
2,40
-
1,56
04:00
1456
2-е апреля
не начался
Hawks Talon GCT-Wolves Gaming
Весь матч
3,50
-
1,29
05:00
1466
2-е апреля
не начался
Pistons GtWarriors Gaming Squad
Весь матч
4,10
-
1,23
02:00
1467
3-е апреля
не начался
Hornets Venom GtRaptors Uprising Gc
Весь матч
2,95
-
1,38
03:00
1475
3-е апреля
не начался
Grizz GamingT-Wolves Gaming
Весь матч
2,01
-
1,78
04:00
1491
3-е апреля
не начался
NetsgcHeat Check Gaming
Весь матч
1,86
-
1,92
02:00
1505
4-е апреля
не начался
Jazz GamingHornets Venom Gt
Весь матч
1,47
-
2,65
03:00
1511
4-е апреля
не начался
Gen.g TigersKings Guard Gaming
Весь матч
3,15
-
1,35
04:00
1518
4-е апреля
не начался
NetsgcKnicks Gaming
Весь матч
1,78
-
2,01
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